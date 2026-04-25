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Garlasco, la Iena De Giuseppe e la telefonata inquietante: "Datemi qualcosa per incastrare Stasi"

sabato 25 aprile 2026
Garlasco, la Iena De Giuseppe e la telefonata inquietante: "Datemi qualcosa per incastrare Stasi"

1' di lettura

Nuove tensioni attorno al caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi vent’anni. Nella puntata di ieri di Quarto Grado su Rete4 è intervenuto il giornalista investigativo Alessandro De Giuseppe, riportando una ricostruzione che ha riaperto il dibattito sul caso.De Giuseppe è intervenuto in un clima già teso per un esposto che ipotizza presunte interferenze nelle indagini e nella narrazione mediatica.

Al centro del suo intervento una presunta telefonata e una sequenza di eventi che solleverebbero dubbi sulla tempistica di alcuni riscontri tecnici. De Giuseppe ha raccontato in trasmissione: “Ho telefonato e, dopo un quarto d’ora, appare questo DNA: due grammi e mezzo, pulitissimo sui pedali. Normalmente sui pedali si trovano picogrammi, perché si presume che arrivi dalla suola delle scarpe”.

Il giornalista ha poi proseguito lasciando intendere l’esistenza di una comunicazione riservata: “Arriva una telefonata da chi? Io lo so, ma forse è meglio che non lo dica. Devo stare attento a ‘spalancare il gas’, perché in questo momento può diventare un problema. Deve essere difeso bene”. Successivamente ha aggiunto: “Da una persona che stava indagando. Cioè, una persona che stava seguendo le indagini telefona… non dico chi… e dice: ‘datemi qualcosa per incastrare Stasi’. Dopo un quarto d’ora… queste non sono parole mie”. Il mistero si fa sempre più fitto. 

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