Garlasco, bomba a "Lo stato delle cose": rumors sulla foto del cadavere di Chiara Poggi

Le domande ancora irrisolte sul caso di Garlasco continuano a tenere banco. A distanza di moltissimi anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nodo rimane al centro del dibattito: Alberto Stasi vide davvero una fotografia del corpo della giovane prima di essere interrogato? Il dettaglio – cruciale nella ricostruzione dell'accusa – riemerge ora grazie al confronto diretto tra due protagonisti delle prime indagini: il maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto e il suo allora comandante, il colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni divergenti. È da questo punto che riparte la nuova puntata de Lo Stato delle Cose, in onda stasera, lunedì 24 novembre, alle 21.20 su Rai 3, in conduzione ovviamente Massimo Giletti. E sulla vicenda della foto, la trasmissione promette importanti rivelazioni.