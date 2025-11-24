Libero logo
lunedì 24 novembre 2025
Garlasco, bomba a "Lo stato delle cose": rumors sulla foto del cadavere di Chiara Poggi

Le domande ancora irrisolte sul caso di Garlasco continuano a tenere banco. A distanza di moltissimi anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nodo rimane al centro del dibattito: Alberto Stasi vide davvero una fotografia del corpo della giovane prima di essere interrogato? Il dettaglio – cruciale nella ricostruzione dell'accusa – riemerge ora grazie al confronto diretto tra due protagonisti delle prime indagini: il maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto e il suo allora comandante, il colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni divergenti. È da questo punto che riparte la nuova puntata de Lo Stato delle Cose, in onda stasera, lunedì 24 novembre, alle 21.20 su Rai 3, in conduzione ovviamente Massimo Giletti. E sulla vicenda della foto, la trasmissione promette importanti rivelazioni.

Accanto al caso Poggi, la trasmissione affronta un altro dei grandi misteri irrisolti italiani: la scomparsa di Emanuela Orlandi. Il dossier dedicato alla giovane cittadina vaticana si arricchisce infatti di nuovi documenti che aprono uno scenario finora poco approfondito. Tra le figure che emergono c’è quella dello zio acquisito, Mario Meneguzzi, dipendente della Camera dei deputati. Subito dopo il 22 giugno 1983 l’uomo fu pedinato dagli investigatori, ma parte del resoconto dei controlli risulterebbe oggi mancante: alcune pagine sarebbero state strappate. Nei fascicoli appare anche il nome di un alto funzionario, superiore di Meneguzzi, la cui posizione potrebbe offrire ulteriori chiavi di lettura.

