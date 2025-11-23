Garlasco, "nessun indagato di media intelligenza". Il Procuratore e le parole su Sempio

"Non c'è accanimento. La Procura e la polizia giudiziaria mirano al miglior possibile risultato investigativo e cercano di esplorare nella maniera più ampia possibile i telefoni che sono stati sequestrati". Lo ha detto il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli in un'intervista al Giornale di Brescia parlando dell'inchiesta su Garlasco e il triplice sequestro, sempre annullato dal Riesame, dei dispositivi elettronici dell'ex Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione. Secondo gli inquirenti bresciani, nel 2017 si sarebbe adoperato per archiviare la posizione di Andrea Sempio dietro pagamento di una somma da parte della stessa famiglia del 37enne nuovamente indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi.

La giovane venne uccisa la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva insieme alla famiglia in via Pascoli, a Garlasco. L'unico condannato fino a oggi è Alberto Stasi, suo fidanzato: ritenuto colpevole in terzo grado, sta già scontando 16 ann di carcere.

"Condivido in pieno la posizione della Procura: la ricerca per 'parole chiave' è per certo insufficiente, considerato che qualsiasi indagato di media intelligenza non utilizza per le conversazioni relative al reato che sta commettendo un linguaggio che permetta di ricondurre a tale reato, ma utilizza sempre un linguaggio 'criptato'", sottolinea nell'intervista Rispoli. "Il problema non è sicuramente di facile soluzione. La Procura ha fatto ricorso, vediamo cosa deciderà la Corte di Cassazione. Siamo davanti a una giustizia che non ha paura di mettersi in discussione, riaprendo casi coperti da sentenze passato in giudicato e indagando su propri appartenenti senza guardare in faccia nessuno. Se penso ai periodi torbidi del passato - e a Brescia ne sappiamo qualcosa - io dico che c'è da essere fiduciosi".

