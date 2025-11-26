Famiglia nel bosco: la testimonianza choc della zia ribalta tutto

La vicenda riguarda la famiglia di Catherine Birmingham (australiana con cittadinanza maltese) e Nathan Trevallion (britannico), che dal 2021 viveva "off-grid" in una casa immersa nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, senza elettricità, acqua corrente né servizi tradizionali. La coppia, sposatasi a novembre 2021 dopo aver acquistato la proprietà il 29 aprile dello stesso anno, cresceva i tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 – con istruzione parentale (homeschooling) e producendo autonomamente cibo, acqua ed energia.
La sorella di Catherine, Sharlene, che nelle prossime settimane verrà in Italia per sostenerla, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui descrive la drammatica situazione attuale: i tre bambini sono stati allontanati dai genitori dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e collocati in una comunità protetta a Vasto. La madre può vederli ma non dormire con loro. "Sono stati messi in una specie di casa dove ci sono solo assistenti sociali. I bambini stanno al piano di sotto e Catherine al piano di sopra in una stanza sotto sorveglianza. Tutto quello che so è che vengono trattati come se fossero dei criminali, come se avessero fatto qualcosa di male", ha dichiarato Sharlene. La donna ha raccontato lo choc dei piccoli: "C’era uno sguardo di choc sui volti dei bambini. Il posto a Vasto è recintato, è un istituto, molto diverso dalla tranquillità a cui sono abituati. Il povero Nathan sembra che non dorma da una settimana".