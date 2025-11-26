Famiglia nel bosco: la testimonianza choc della zia ribalta tutto

La sorella di Catherine, Sharlene, che nelle prossime settimane verrà in Italia per sostenerla, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui descrive la drammatica situazione attuale: i tre bambini sono stati allontanati dai genitori dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e collocati in una comunità protetta a Vasto. La madre può vederli ma non dormire con loro. "Sono stati messi in una specie di casa dove ci sono solo assistenti sociali. I bambini stanno al piano di sotto e Catherine al piano di sopra in una stanza sotto sorveglianza. Tutto quello che so è che vengono trattati come se fossero dei criminali, come se avessero fatto qualcosa di male", ha dichiarato Sharlene. La donna ha raccontato lo choc dei piccoli: "C’era uno sguardo di choc sui volti dei bambini. Il posto a Vasto è recintato, è un istituto, molto diverso dalla tranquillità a cui sono abituati. Il povero Nathan sembra che non dorma da una settimana".