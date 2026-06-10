Omicidio Pierina Paganelli, sentenza clamorosa: Dassilva assolto

Nella notte tra martedì e mercoledì, la Corte d’Assise di Rimini ha assolto con formula piena Louis Dassilva, il 36enne senegalese unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’ex infermiera 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di casa sua in via del Ciclamino a Rimini.Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la giuria ha dichiarato Dassilva “non aver commesso il fatto” sia per l’omicidio sia per il capo d’imputazione secondario (aver portato un coltello fuori dall’abitazione).

L’impianto accusatorio della Procura, che aveva chiesto l’ergastolo, è quindi completamente crollato.L’imputato, in carcere da luglio 2024, è stato immediatamente liberato poco dopo le 4 del mattino. In aula sono scoppiate le lacrime di Dassilva e le grida di gioia della moglie Valeria Bartolucci, che lo ha abbracciato fuori dal carcere esultando: "Sei libero!"."Ha vinto solo la giustizia, questa è la rinascita della giustizia", ha detto Dassilva ai giornalisti. La moglie ha raccontato i tre anni di sofferenza: "Mi è scoppiata la felicità… Ci hanno dipinto lui come un killer lucido e spietato e me come la bugiarda del villaggio".

Ora la coppia chiede solo un po’ di tregua per ricostruire la propria vita e ha già escluso di tornare a vivere nella casa di via del Ciclamino.Una sentenza clamorosa che ribalta completamente il processo e lascia il caso Paganelli ancora senza colpevole.