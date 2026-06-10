Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

La studentessa Erasmus stuprata a Milano: spunta il video delle violenze brutali

mercoledì 10 giugno 2026
La studentessa Erasmus stuprata a Milano: spunta il video delle violenze brutali

1' di lettura

Una studentessa spagnola di 20 anni, a Milano per il progetto Erasmus, è stata vittima di una "violenza di gruppo brutale", ripresa anche in video, nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Gli inquirenti hanno definito "brutali" le violenze subite dalla giovane.Secondo le indagini della Squadra Mobile della Polizia, coordinate dalle pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, la ragazza è stata agganciata da due uomini all’interno di una discoteca in via Corelli. Una volta all’esterno, è stata trascinata in un luogo appartato dove altri due complici, chiamati dai primi, si sono uniti agli abusi.

Le violenze sono state riprese in video e sono proseguite anche all’interno di un’auto.La ricostruzione dell’accaduto si basa sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, sui riscontri scientifici, sui tabulati telefonici e sul video che documenta le brutali aggressioni. Dopo l’orrore, la studentessa è stata accompagnata da un’amica in taxi alla Clinica Mangiagalli, dove sono state accertate le violenze, e ha poi sporto denuncia in Questura, fornendo dettagli utili per identificare gli aggressori. Successivamente è rientrata in Spagna dalla famiglia.

Pochi giorni dopo, il 5 giugno, una modella polacca di 30 anni, Anna Aksamit, è scampata a una tentata violenza di gruppo in pieno giorno in via Livenza grazie all’intervento di un passante. La donna ha espresso tutta la sua solidarietà alla studentessa spagnola.

tag
stupro
violenza sessuale

A L'Aquila L'Aquila, egiziano stupra una 16enne in strada: il giudice lo rimette in libertà

La città e sconvolta Milano, stupro di gruppo su una studentessa spagnola: chi sono le 4 belve

La violenza Ragazza di 16 anni stuprata in strada: orrore ad Avezzano, chi è la belva

ti potrebbero interessare

"Chiara Poggi uccisa da due persone": l'analisi dinamica riscrive la storia

"Chiara Poggi uccisa da due persone": l'analisi dinamica riscrive la storia

Roberto Tortora
La carica dei no-tutto: l'esempio del Mose non gli è bastato

La carica dei no-tutto: l'esempio del Mose non gli è bastato

Alessandro Sallusti
Omicidio Pierina Paganelli, sentenza clamorosa: Dassilva assolto

Omicidio Pierina Paganelli, sentenza clamorosa: Dassilva assolto

Sicilia, ecco quanto costano le spiagge: dai dati una grossa sorpresa

Sicilia, ecco quanto costano le spiagge: dai dati una grossa sorpresa