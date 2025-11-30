Pro-Pal contro La Stampa: assaltano il giornale che la pensa come loro

Il karma, appunto. Il 28 ottobre la testata diretta da Andrea Malaguti ha dedicato un commento alla storia della polizia «che ha portato via, in manette, un ragazzo del collettivo» al liceo Einstein di Torino. Lo ha firmato Fabrizia Giuliani, filosofa ed ex parlamentare del Pd. Concludendo che «i luoghi della formazione non sono il covo dell’antagonismo e dell’estremismo, come a volte sembra affermare il governo, ma il terreno dove nasce il vaccino». Anche la cronaca della vicenda era schierata dalla parte del minorenne: «Sedicenne ammanettato a Torino. I genitori scrivono al preside: “Nessuno è intervenuto per evitare gli scontri e proteggerlo”». Colpa di altri, insomma, non del ragazzo che aveva colpito un poliziotto. Quel sedicenne ieri è stato identificato dalla Digos: è uno dei militanti che hanno devastato la redazione della Stampa.

Se i collettivi pro-Pal torinesi se la prendono con La Stampa vuol dire che lì dentro non la leggono, e i pochi che per sbaglio la leggono non la capiscono. Ritardo culturale o intellettuale, poco cambia: quello che hanno preso d’assalto è anche il loro giornale. «Genocidio» di Israele, contestazione delle leggi sulla sicurezza, persino il “diritto” di Askatasuna, il centro sociale da cui proviene la gran parte dei vandali rossi, ad avere la sede garantita dal Comune: non c’è tema su cui il quotidiano degli Elkann non abbia lisciato il pelo alla bestia che venerdì, per ricompensa, le ha morso la mano.

È il giornale su cui Rula Jebreal scrive sempre lo stesso articolo. Quello per cui «Israele sta commettendo atti genocidari a Gaza: dall’uso della fame come armadi guerra, ai bombardamenti indiscriminati, alla distruzione totale delle infrastrutture civili...». Una “mostrificazione” di Israele, del suo governo e del suo popolo perfettamente sovrapponibile a quella che si legge nei proclami degli «antisionisti».

Sulle stesse pagine il magistrato Gian Carlo Caselli e l’avvocato Vittorio Barosio paragonano la campagna militare israeliana a Gaza ai «lager, i gulag, le deportazioni, gli stermini e le pulizie etniche di massa che ha conosciuto il secolo XX». La scrittrice Majd Al-Assar racconta che «denudare i detenuti, minacciarli di violentare i loro familiari, filmarli in posizioni umilianti e aggredirli con oggetti o animali sono pratiche ricorrenti nelle testimonianze» dei palestinesi prigionieri nelle carceri israeliane. La storica Alessia Melcangi spiega che l’appoggio degli Stati Uniti a Israele è motivato «dall’attività di lobby filo-israeliane che da sempre influenzano Capitol Hill». E questo senza qualcosa che assomigli lontanamente a un contraddittorio. Per la causa pro-Pal La Stampa fa molto più di chi ha fatto irruzione nei suoi uffici gridando «giornalista terrorista sei il primo della lista».

Il quotidiano del gruppo Gedi è stato (e vedremo se ora smetterà di esserlo) morbido sino alla tenerezza nei confronti di Askatasuna. Quando il sindaco Stefano Lo Russo ha iniziato il percorso per il riconoscimento del centro sociale come «presidio antifascista» e dunque per la concessione della sede di corso Regina Margherita, occupata da trent’anni (la legalizzazione di un sopruso), il politologo Marco Revelli, ex di Lotta Continua, ha benedetto l’operazione. Questo «dialogo», ha spiegato, è «l’Abc della democrazia, come forma della gestione dialogica della convivenza». Sempre lui, Revelli, spiega ai lettori che il “decreto Sicurezza” e il resto della legislazione varata dal governo aprono «la strada a sanzioni sproporzionate e applicabili a livello di massa nei confronti delle libere manifestazioni di dissenso odi rivendicazione di legittimi diritti», e immagina processi celebrati «in qualche stadio trasformato in caserma».