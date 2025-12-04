Claudio Mandia, "in isolamento e trattato come un animale": si suicida, orrore al college Usa

Morto suicida in un college tra i più prestigiosi degli Stati Uniti. È questa la drammatica storia di Claudio Mandia, il 17enne che si è tolto la vita nel febbraio 2022 dopo le diverse azioni disciplinari della EF Academy di Thornwood, la scuola newyorkese che frequentava. Claudio, come tutti i suoi coetanei, "era un po’ allergico alle regole, com’è normale alla sua età. Ma non era fragile. Ci sono condizioni che psicologicamente diventano estreme. Pensiamo a 'mani pulite', quanti casi come questo abbiamo vissuto? Gardini era una persona fragile? È la condizione di contrizione e di isolamento che ha vissuto che ha aggiunto dolore alla sofferenza per l’accaduto".

A raccontare la vicenda è Mauro Mandia, il padre di Claudio. Imprenditore del Salernitano, Mauro ripercorre gli ultimi giorni di vita del 17enne e le crudeltà dell'istituto. "Ho una foto di mio figlio quando era in isolamento, trattato come un animale - ripercorre con il Corriere della Sera -. Dissi di fargli scaricare lo stress in palestra. Ce lo portarono, ma quando non c’era nessuno. Assurdo". Dopo la morte di Claudio sono emerse alcune chat che dimostrano che gli insegnanti erano a conoscenza dello stato d'animo dell'alunno. In una, addirittura, "viene deriso. Eppure, i segnali erano chiari. Lo hanno messo in isolamento e lo hanno chiamato confinamento. Un’ipocrisia terminologica".

Il tutto per un compito di matematica copiato… "E pensare che in matematica, l’anno prima, aveva preso il massimo dei voti. Poi è successo quello che è successo. Mia moglie è docente universitaria da trent’anni. Sa che i giovani bisogna capirli, non siamo computer. Dopo aver saputo dell’espulsione, ho scritto alla scuola chiedendo di essere indulgenti, di comminargli una pena che non fosse l’espulsione, perché questo avrebbe danneggiato anche il lavoro didattico che avevano fatto".