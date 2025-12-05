Garlasco, "Sempio e Stasi insieme"? Bomba sull'inchiesta dopo la perizia

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi può essere solo di Andrea Sempio? Lui e Alberto Stasi possono aver ucciso la ragazza insieme? Questi sono solo alcuni dei quesiti che ancora ruotano attorno al delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. All'epoca la giovane era fidanzata con Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio. Mentre Sempio, amico del fratello della vittima, è finito sotto indagine per il delitto una prima volta nel 2017, quando è stato archiviato, e poi di nuovo adesso.

L'ultima novità sul caso arriva dalla perita Denise Albani, che nei giorni scorsi ha depositato la sua relazione finale dell’incidente probatorio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara. I risultati dicono che su due campioni è stata rilevata una compatibilità "forte" e "moderata" con l’Y di Andrea Sempio. E sono state escluse tutte le altre persone con cui quel materiale biologico è stato confrontato, compreso il fidanzato Alberto Stasi. L’incidente probatorio ha riguardato anche altri aspetti, come le impronte mai analizzate o la ricerca di Dna e tracce sui resti della spazzatura e della colazione. Per la prima volta c’è un giudizio terzo che certifica la presenza del Dna Y di Andrea Sempio sulle unghie della vittima.