Garlasco, scontro Aiello-De Rensis: "Non passa in cavalleria"

di
giovedì 4 dicembre 2025
Garlasco, scontro Aiello-De Rensis: "Non passa in cavalleria"

Tensione a Mattino Cinque tra Massimo Aiello, legale dell’ex pm Mario Venditti, e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007. Venditti, che alla procura di Pavia aveva indagato in passato su questo delitto, è ora sotto indagine a Brescia per presunta corruzione in atti giudiziari. Il sospetto dei pm è che abbia ricevuto dei soldi da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato per il delitto di Garlasco, per l'archiviazione del figlio.

In trasmissione, Aiello ha sostenuto che la riapertura dell’inchiesta sia totalmente priva di fondamento: "Questa è una farsa. Il procuratore di Pavia sta violando il giudicato in ogni modo. Si continua a indagare su piste già valutate in sentenza definitiva". Dopodiché si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto calare il gelo in studio: "C’è stato un colloquio riservato tra il nuovo difensore di Stasi e il procuratore. È un fatto. Che venisse detto chiaramente".

Garlasco, De Rensis a Mattino 5: "Cosa manca", ultima bomba su Stasi

La perizia Albani è stata depositata. Nel caso di Garlasco si parla di una svolta. Se da un lato per l'accusa...

De Rensis non ha lasciato cadere la pesante accusa e ha replicato: "Stavolta non passa in cavalleria. Io non ho mai avuto incontri segreti con il procuratore". Poi ha aggiunto: "Ogni volta che ho incontrato il procuratore Napoleone erano presenti altri magistrati. Sempre. Mai un incontro riservato, mai una stanza chiusa, mai una trattativa nascosta".

Garlasco, l'avvocato di Sempio sbotta in tv: "La perizia vale zero!"

Il deposito della perizia sul Dna riconducibile ad Andrea Sempio ritrovato nelle mani di Chiara Poggi ha aperto un dibat...
