Garlasco, scontro Aiello-De Rensis: "Non passa in cavalleria"

Tensione a Mattino Cinque tra Massimo Aiello, legale dell’ex pm Mario Venditti, e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007. Venditti, che alla procura di Pavia aveva indagato in passato su questo delitto, è ora sotto indagine a Brescia per presunta corruzione in atti giudiziari. Il sospetto dei pm è che abbia ricevuto dei soldi da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato per il delitto di Garlasco, per l'archiviazione del figlio.

In trasmissione, Aiello ha sostenuto che la riapertura dell’inchiesta sia totalmente priva di fondamento: "Questa è una farsa. Il procuratore di Pavia sta violando il giudicato in ogni modo. Si continua a indagare su piste già valutate in sentenza definitiva". Dopodiché si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto calare il gelo in studio: "C’è stato un colloquio riservato tra il nuovo difensore di Stasi e il procuratore. È un fatto. Che venisse detto chiaramente".