FarWest dentro il centro sociale Askatasuna: cosa mostra Rai 3, sinistra smentita

Ira di Fratelli d'Italia dopo quanto visto in onda a FarWest. Le telecamere di Rai 3 hanno infatti documentato cosa c'è davvero dentro il centro sociale Askatasuna. Lo stesso che il sindaco del Pd, Stefano Lo Russo, sembra non aver intenzione di sgomberare definitivamente. "L'amministrazione comunale di Torino è stata smentita sulla televisione di stato nazionale, che ha potuto documentare come dentro Askatasuna si rifugino ancora parecchi antagonisti, che rivendicano il centro sociale come casa loro", tuonano la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli e l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone.

D'altronde, le telecamere del programma televisivo condotto da Salvo Sottile mostrano come all'interno siano parcheggiate alcuni bici e uno scooter. Negli scorsi anni l'Asl e i vigili del fuoco hanno dichiarato l'immobile di proprietà comunale inagibile. A inizio novembre hanno preso il via le attività di pulizia e riordino degli spazi interni di Askatasuna. Interventi che sarebbero dovuti servire per far ripartire il centro con iniziative culturali, sociali, dibattiti.