Garlasco, la frase di Chiara prima dell'omicidio: "Idiota"

Il settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, ha rivelato nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco. Secondo le anticipazioni riportate da siti come Leggo, La Sicilia e altri, emergono scambi di sms inediti tra la vittima e la cugina Paola Cappa, pochi giorni prima dell'omicidio.In particolare, il 10 agosto 2007 Paola avrebbe chiesto a Chiara di procurarle una confezione di Contramal (un analgesico oppioide a base di tramadolo, usato per dolori intensi e richiedente ricetta medica).

Chiara avrebbe rifiutato nettamente: "No, il Contramal non te lo compro senza ricetta". Inoltre, circa un mese prima, in una chat con l'allora fidanzato Alberto Stasi (condannato definitivamente a 16 anni), Chiara avrebbe espresso preoccupazione per lo stato di salute di Paola, in lotta con depressione e anoressia. La giovane l'avrebbe definita "idiota" per aver interrotto le cure al centro specializzato e ripreso comportamenti rischiosi.

Paola, due giorni prima del delitto, aveva tentato il suicidio.Il periodico, diretto da Albina Perri, interpreta questi messaggi come indizio di tensioni familiari e attriti, con le cugine che non si telefonavano più da venerdì prima della tragedia. Non si tratta di elementi probatori nuovi per le indagini, ma di uno spaccato privato che, secondo Giallo, delineerebbe un clima emotivo fragile nella vigilia dell'omicidio.