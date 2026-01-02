Crans-Montana, la "fontanella": ecco come il locale è diventato una trappola

La tragedia del disco-bar Le Constellation a Crans-Montana, nella notte di Capodanno 2026, sembra essere partita proprio dalla "fontanella" (o sparkler, bougie étincelle), un accessorio festivo comune nelle discoteche: una candela scintillante, simile a un piccolo bengala, fissata sopra le bottiglie di champagne per celebrare compleanni o momenti speciali.Secondo testimonianze concordanti di sopravvissuti e fonti investigative preliminari, durante la festa una o più bottiglie sono state portate in sala con queste fontanelle accese.

In particolare, diversi testimoni descrivono una cameriera (o un cliente) issata sulle spalle di un collega o di un altro ragazzo, che teneva la bottiglia alta, avvicinando pericolosamente le scintille al soffitto basso del locale. Il tetto, probabilmente rivestito di materiali infiammabili come schiuma acustica o legno, ha preso fuoco in pochi secondi.

Le scintille della fontanella hanno così innescato l'incendio iniziale, localizzato sul soffitto. Da lì, il fenomeno del flashover ha trasformato la situazione in un inferno generalizzato: in un ambiente chiuso saturo di fumo e calore, l'apertura di finestre (tentativo disperato di far uscire i fumi e fuggire) ha introdotto ossigeno fresco, intensificando le fiamme di dieci volte e provocando una o più deflagrazioni.Questo ha generato panico, ustioni gravissime e asfissia, con l'unica via d'uscita — una scala angusta dal seminterrato — che si è trasformata in una trappola mortale. Le autorità svizzere escludono atti dolosi, definendolo un incidente, ma l'uso di queste fontanelle in spazi chiusi con soffitti bassi solleva interrogativi su norme di sicurezza.