Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". Queste sono le parole di Andrea Sempio a inizio 2017, poco dopo aver concluso l'interrogatorio. Il senso di questa intercettazione è nuovo. Il motivo? Molte intercettazioni ambientali sono state trascritte scorrettamente. Alcune, invece, non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta.

Repubblica dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84, trascritta all'epoca in modo sbagliato. "(incomprensibile) … a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta". "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta… perfetta", il commento di Andrea Sempio.