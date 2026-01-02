Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". Queste sono le parole di Andrea Sempio a inizio 2017, poco dopo aver concluso l'interrogatorio. Il senso di questa intercettazione è nuovo. Il motivo? Molte intercettazioni ambientali sono state trascritte scorrettamente. Alcune, invece, non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta.
Repubblica dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84, trascritta all'epoca in modo sbagliato. "(incomprensibile) … a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta". "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta… perfetta", il commento di Andrea Sempio.
Garlasco, la frase di Chiara prima dell'omicidio: "Idiota"Il settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, ha rivelato nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi, uccisa i...
Sempre restando sulla intercettazione numero 84, il padre di Sempione fa una domanda a suo figlio: "Una roba tecnica e poi non ne parliamo… (a bassa voce) però si vedeva che mi ha fatto domande che… inerenti a quello… sul… cioè comunque secondo me erano abbastanza… (Fine trascrizione)". "Mia… allora mi ha chiesto cosa faceva a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra…. e lui continuava perché sia giù che su che giocavate cioè".
E ancora: "Comunque secondo me erano abbastanza dalla mia". Tra l'altro, Sempio parlando con un suo amico il giorno dopo ha rivelato che chi lo ha interrogato era "abbastanza dalla nostra parte, tra virgolette. Si vede che anche loro c’hanno voglia di finirla in fretta".