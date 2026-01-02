Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

di
Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
Garlasco, clamoroso: ecco gli errori nelle trascrizioni di Andrea Sempio

2' di lettura

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". Queste sono le parole di Andrea Sempio a inizio 2017, poco dopo aver concluso l'interrogatorio. Il senso di questa intercettazione è nuovo. Il motivo? Molte intercettazioni ambientali sono state trascritte scorrettamente. Alcune, invece, non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta. 

Repubblica dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84, trascritta all'epoca in modo sbagliato. "(incomprensibile) … a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta". "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta… perfetta", il commento di Andrea Sempio. 

Garlasco, la frase di Chiara prima dell'omicidio: "Idiota"

Il settimanale Giallo, in edicola a fine dicembre 2025, ha rivelato nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi, uccisa i...

Sempre restando sulla intercettazione numero 84, il padre di Sempione fa una domanda a suo figlio: "Una roba tecnica e poi non ne parliamo… (a bassa voce) però si vedeva che mi ha fatto domande che… inerenti a quello… sul… cioè comunque secondo me erano abbastanza… (Fine trascrizione)". "Mia… allora mi ha chiesto cosa faceva a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra…. e lui continuava perché sia giù che su che giocavate cioè". 

E ancora: "Comunque secondo me erano abbastanza dalla mia". Tra l'altro, Sempio parlando con un suo amico il giorno dopo ha rivelato che chi lo ha interrogato era "abbastanza dalla nostra parte, tra virgolette. Si vede che anche loro c’hanno voglia di finirla in fretta".

Garlasco, la mossa nel sangue che cambia tutto: "Un gesto sadico"

Nella puntata di "Zona Bianca" del 30 dicembre, condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4, ampio spazio è...
tag
garlasco
andrea sempio

Il mistero Garlasco, la frase di Chiara prima dell'omicidio: "Idiota"

Garlasco e la scena del crimine Garlasco, "Chiara Poggi gettata dalle scale. Si fermano a guardarla"

Misteri e sospetti 4 di Sera, "lo strano caso Garlasco": cosa c'è dietro l'ultima inchiesta

ti potrebbero interessare

Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

Redazione
Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

Aurora Livoli, c'è un indagato per l'omicidio: ecco chi è

Redazione
Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Redazione
Secondigliano, fuochi d'artificio vicino alla stazione di benzina: il video

Secondigliano, fuochi d'artificio vicino alla stazione di benzina: il video