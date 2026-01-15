Giuseppina Giugliano, gli sms-choc spediti dalla bidella pendolare alla preside Carfora

Mail al vetriolo, post sui social, ordinanze violate e infine un arresto. Così si è conclusa la vicenda che vede protagonista Giuseppina Giugliano , l'ex bidella pendolare diventata un caso mediatico a inizio 2023, per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo "Boccioni" di Milano. All'epoca la donna motivò la scelta per l'incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile nella città meneghina. A oggi, proprio mentre le luci della ribalta televisiva esaltano il coraggio della preside Eugenia Carfora , emerge una vicenda di cronaca personale e che lega la storia della bidella con quella della preside. Giusy a ottobre è stata arrestata con l'accusa di stalking nei confronti della preside simbolo di Caivano.

Nel procedimento giudiziario che ne è seguito, la collaboratrice scolastica si è difesa strenuamente, sostenendo di aver richiesto certificato medico mai arrivato, anche se – è quanto lei ha sostenuto – ne aveva fatto richiesta. La giustizia le dà torto e in primo grado il licenziamento viene confermato. Sulla vicenda pende giudizio di Appello. Da lì Giuseppina Giugliano inizia a scrivere messaggi sia alla scuola e alla preside Carfora che la denuncia per stalking. Giugliano infatti invia centinaia di mail, messaggi, post sui social. Un flusso continuo, insistente.