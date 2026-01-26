Libero logo
Sigarette, il prezzo sale ancora: la stangata dal tabaccaio

lunedì 26 gennaio 2026
Dalla prossima settimana arriverà la seconda tranche di aumento per le sigarette. Dopo le Marlboro, già salite a 6,80 euro al pacchetto, tocca alle Camel che arriveranno a 6,30. In più nelle prossime ore parte anche la nuova riforma dei giochi d’azzardo legali, basati sui numeri e affidati in concessione dallo Stato ai privati. Il mondo dei giochi d’azzardo è una miniera in constante crescita con un giro d’affari che nel 2024 ha toccato quota 157,4 miliardi. Più generoso il settore delle «bionde» che a fronte di un giro d’affari di 20 miliardi garantisce allo Stato entrate per 15 miliardi.

