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Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno

lunedì 27 aprile 2026
Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno

1' di lettura

Paura al concerto di Laura Pausini a Quito, in Ecuador. La cantante ha interrotto per alcuni minuti la sua esibizione per inalare ossigeno da una bombola portata sul palco da un membro del suo staff. È accaduto nella serata di venerdì 24 aprile al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, davanti a circa 8mila spettatori, proprio durante una tappa del suo Io Canto World Tour. "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?", ha subito cercato di ironizzare. 

Dietro la richiesta non c'è infatti un problema di salute. Tutta colpa dell’altitudine della capitale ecuadoriana, situata a circa 2.850 metri sopra il livello del mare. A queste quote, infatti, la pressione atmosferica si riduce e con essa anche la quantità di ossigeno disponibile nell’aria. Per chi non è abituato, questo può provocare sintomi come affaticamento, giramenti di testa, mancanza di respiro e, nei casi più intensi, pure sensazioni di svenimento. Una condizione che pesa soprattutto per i cantanti che si devono esibire. 

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Non è la prima volta per l'artista. Già nel 2024, durante un concerto a Città del Messico, la moglie la Pausini aveva dovuto ricorrere all’ossigeno supplementare proprio per affrontare gli effetti dell’altitudine. "Svengo", aveva commentato ai tempi. 

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