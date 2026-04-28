Sondaggio, centrodestra avanti. E il campo largo resta indietro, tutte le cifre

Il centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire. La coalizione guidata da Giorgia Meloni è avanti con il 46,4% delle preferenze e una crescita complessiva dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente, mentre la sinistra si ferma al 45,1%. A dominare, nella maggioranza, è Fratelli d'Italia; mentre nell'opposizione è il Pd a fare da traino.

Dunque, resta saldamente al primo posto il partito della premier, che si attesta al 29,1%, in crescita dello 0,1%. Mentre, restando sempre nella coalizione di centrodestra, Forza Italia di Antonio Tajani si attesta al 9%, con un +0,1%. La Lega di Matteo Salvini, anch'essa in lieve aumento (+0,1), è al 7,3%. Chiude Noi Moderati di Maurizio Lupi, stabile all'1%. Nella coalizione opposta, invece, i dem di Elly Schlein continuano a mantenere la posizione di secondo partito a livello nazionale. Anche loro si portano su dello 0,1% e si collocano adesso al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, mantiene la sua quota del 12,8%, senza registrare alcuna variazione. In leggero calo Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che perde lo 0,2% e si attesta al 6,1%.