Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Carlos Alcaraz, sospetti sull'infortunio: quei segnali sottovalutati

di Lorenzo Pastuglialunedì 27 aprile 2026
Carlos Alcaraz, sospetti sull'infortunio: quei segnali sottovalutati

2' di lettura

Gli equilibri di stagione sulla terra rossa sono cambiati. Senza Carlos Alcaraz, Roma e Parigi sono strade spianate per Jannik Sinner, che può creare un bel bottino di punti sullo spagnolo, costretto a rimanere fermo per il fastidio al polso rimediato nell’Atp 500 di Barcellona e a saltare gli appuntamenti vinti l’anno scorso degli Internazionali d’Italia né al Roland Garros. Un problema rivelatosi più serio del previsto. Non si tratta infatti di un semplice fastidio: la diagnosi parla di un’infiammazione al tendine con coinvolgimento della fibrocartilagine triangolare, una struttura fondamentale per la stabilità del polso. In altre parole, una zona delicata che richiede tempi lunghi e gestione prudente. Una scelta dunque obbligati, considerando i rischi legati a un rientro anticipato: instabilità articolare, dolore persistente e possibili ricadute. 

L’infortunio di Carlos ha però acceso il dibattito non solo per lo stop, ma soprattutto per come è stato gestito fin dall’inizio. I segnali c’erano, ma potrebbero essere stati sottovalutati. Una situazione che richiede tempo, cautela e soprattutto stop immediato. E invece, secondo molti osservatori, si è provato inizialmente a gestire il problema senza fermarsi del tutto, tra terapie, allenamenti controllati e partite giocate con il polso limitato. Una scelta che oggi viene messa in discussione, anche alla luce dell’aggravarsi delle condizioni e del lungo stop necessario.

Carlos Alcaraz contro Juan Carlos Ferrero? "Ora lo dico io", la frecciata

Carlos Alcaraz si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E nel mirino ci finisce Juan Carlos Ferrero, suo ex allenatore....

Sul banco degli imputati è inoltre finito anche l’organizzazione del team dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, con dubbi sulla gestione dei carichi e delle decisioni nei momenti chiave. Quel che è certo è che la priorità ora resta quella di recuperare senza forzare. I medici parlano di un percorso lento, senza scorciatoie, perché il rischio di ricadute è alto. Il calendario così passa in secondo piano, c’è da recuperare un infortunio fastidioso.

Carlos Alcaraz salta anche il Roland Garros: "Momento complicato. I risultati dei test di oggi..."

Nuovo forfait per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo non sarà al prossimo Roland Garros. In un messaggio diffus...
tag
carlos alcaraz
juan carlos ferrero

Il ranking vola Rafael Jodar, il baby-fenomeno inquieta Sinner: "Dove può arrivare"

Rivalità Jannik Sinner, la frase raggelante su Alcaraz: "Una questione personale"

Brutto clima Adriano Panatta, "prima o poi": Alcaraz e Sinner, la profezia choc

ti potrebbero interessare

Otto e mezzo, Gravina attacca su Rocchi: "Fango senza sapere nulla"

Otto e mezzo, Gravina attacca su Rocchi: "Fango senza sapere nulla"

Jannik Sinner stregato dallo spagnolo Rafael Jodar: "Un giocatore incredibile"

Jannik Sinner stregato dallo spagnolo Rafael Jodar: "Un giocatore incredibile"

Redazione
Sinner prende a pallate Jodar, il "nuovo Alcaraz": il colpo che zittisce Madrid

Sinner prende a pallate Jodar, il "nuovo Alcaraz": il colpo che zittisce Madrid

Redazione
Rocchi, "peggio di così non si può": Luca Toni, parole pesantissime

Rocchi, "peggio di così non si può": Luca Toni, parole pesantissime

Lorenzo Pastuglia