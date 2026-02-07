Garlasco, "venti righe oscurate": il 19 febbraio un possibile colpo di scena

"Ci sono elementi sul pc di Chiara che non conosciamo e che la Procura sta ancora analizzando". A dirlo, in apertura di Quarto Grado, è Gianluigi Nuzzi. Il conduttore di Rete 4 ha spiegato che la consegna ufficiale della consulenza è prevista entro il 19 febbraio. Una data che potrebbe portare a una svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Stando a quanto fatto trapelare dalla trasmissione, i quesiti della procura riguardano due dispositivi in particolare: uno appartenente ad Alberto Stasi e due a Chiara Poggi.

Ma è sul secondo quesito relativo al pc di Chiara che si concentrano le maggiori curiosità. Venti righe nella consulenza risultano oscurate, informazioni che al momento non sono note né al Gip né alle parti in causa. Intanto è stato mandato a processo per diffamazione, con citazione diretta a giudizio, l'avvocato Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio e imputato per "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti "dello studio Giarda", che aveva difeso nei processi Stasi.