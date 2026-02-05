Garlasco, "Stasi ha scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia"

"Alberto Stasi ha dichiarato di aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia". Lo ha affermato Massimo Lovati, fino a pochi mesi fa avvocato difensore di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia con l'accusa di concorso in omicidio di Chiara avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta in cui la ragazza viveva con la famiglia in via Pascoli a Garlasco.

Per quel delitto è stato condannato a 16 anni di carcere in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. Secondo Lovati, noto per i suoi "sogni" e per le esternazioni spesso bizzarre, il colpevole non è Sempio, ma nemmeno l'ex studente della Bocconi Stasi.

Ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, su Rete 4, il legale di Alberto Antonio De Rensis commenta le frasi di Lovati che nella stessa trasmissione ha ribadito qualche ora prima la sua convinzione: a uccidere la Poggi "è stato un sicario".

"Cioè questo sicario, come se lui intendesse, come dire, in qualche modo indicare una persona terza, una persona incaricata, no? - domanda la Panicucci a De Rensis - Ovviamente non forse un sicario nel vero senso della parola, ma vogliamo intendere una persona incaricata da qualcuno? Mossa da qualcuno?".

"Questa è una interpretazione che lei dà molto intelligente, acuta - annuisce l'avvocato di Stasi -, ovviamente partendo dal presupposto che le dichiarazioni del collega (Lovati, ndr) sono sue e le motivazioni per cui le dice sono sue".

"Io - aggiunge De Rensis - mi ricordo tante altre frasi che lui ha detto che possono essere viste in molti modi, no? Anche ultimamente. Quindi sul perché continui a dire questo non lo so, continuo però io a dire che il collega Lovati lo ritengo un uomo intelligente". E che dunque le sue esternazioni non andrebbero prese semplicemente come fantasie in libertà.