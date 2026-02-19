Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Fanpage, "piena solidarietà": La Russa manda in tilt Cancellato e compagni

di
Libero logo
giovedì 19 febbraio 2026
Fanpage, "piena solidarietà": La Russa manda in tilt Cancellato e compagni

1' di lettura

La clamorosa figura di bronzo di Fanpage continua a fare discutere. Ieri, mercoledì 18 febbraio, il direttore della testata online Francesco cancellato si è lasciato andare a un duro sfogo sui social attaccando anche Libero che ha l'unica colpa di aver dato la notizia sul caso della multa rifilata dall'Inps al suo giornale: "Ci trattano con disprezzo e ci fanno le pulci". Secondo lui "è il prezzo da pagare per mettersi di traverso per le inchieste che non guardano in faccia nessuno. Sì, siamo diversi, abbiamo la redazione più giovane d’Italia".

Ma non è stato Libero a sanzionare Fanpage con 3.5 milioni di euro di multa, bensì l’Inps. È l’Fnsi che insiste sul fatto che i poveri redattori di Cancellato stiano lavorando con contratti non adeguati e che pagare meno i colleghi rappresenti una forma di “concorrenza sleale” nei confronti delle altre redazioni. Libero - ricordiamo - si è limitato a fare ciò che gli spetta: mera cronaca giornalistica.

Fanpage, contratti irregolari? Cancellato: "Ci attaccano perché diamo fastidio". Ma la Fnsi lo inchioda

Contratti farlocchi a Fanpage: l'Inps bastona il gruppo del quotidiano diretto da Francesco Cancellato, una multa da...

Sulla vicenda è intervenuto anche Ignazio La Russa. "Vorrei dare la mia solidarietà" ai giornalisti di Fanpage "perché ho letto una notizia che faceva riferimento a uno sfruttamento del loro lavoro. Come abbiamo sempre detto noi stiamo dalla parte di chi lavora che merita una retribuzione adeguata. Quindi piena solidarietà ai giornalisti di Fanpage". Così il presidente si è rivolto ai cronisti all'arrivo alla stazione di Roma Ostiense per l'inaugurazione del "Treno del ricordo" dedicato all'Esodo Giuliano Dalmata.

Fanpage, non è colpa di "Libero" se viola le regole

Qualcuno ricorderà un vecchio gruppo Facebook nato per prendere in giro il Movimento Cinquestelle, «siamo l...
tag
fanpage
ignazio la russa
francesco cancellato

Avviso a Cancellato Fanpage, non è colpa di "Libero" se viola le regole

L'antennista Fanpage, anche il Tg4 irride il sito di Cancellato

Dopo l'articolo di Libero Fanpage, contratti irregolari? Cancellato: "Ci attaccano perché diamo fastidio". Ma la Fnsi lo inchioda

ti potrebbero interessare

Fanpage, non è colpa di "Libero" se viola le regole

Fanpage, non è colpa di "Libero" se viola le regole

Lorenzo Mottola
Con un teatro brucia l'anima di una città

Con un teatro brucia l'anima di una città

Enrico Stinchelli
Bologna, ecco chi è il sabotatore del treno: sinistra in enorme imbarazzo

Bologna, ecco chi è il sabotatore del treno: sinistra in enorme imbarazzo

Lorenzo Cafarchio
Bimbo col cuore bruciato, l'avvocato della famiglia attacca: "Allora facciamo un'altra domanda"

Bimbo col cuore bruciato, l'avvocato della famiglia attacca: "Allora facciamo un'altra domanda"