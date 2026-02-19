Fanpage, "piena solidarietà": La Russa manda in tilt Cancellato e compagni

La clamorosa figura di bronzo di Fanpage continua a fare discutere. Ieri, mercoledì 18 febbraio, il direttore della testata online Francesco cancellato si è lasciato andare a un duro sfogo sui social attaccando anche Libero che ha l'unica colpa di aver dato la notizia sul caso della multa rifilata dall'Inps al suo giornale: "Ci trattano con disprezzo e ci fanno le pulci". Secondo lui "è il prezzo da pagare per mettersi di traverso per le inchieste che non guardano in faccia nessuno. Sì, siamo diversi, abbiamo la redazione più giovane d’Italia".

Ma non è stato Libero a sanzionare Fanpage con 3.5 milioni di euro di multa, bensì l’Inps. È l’Fnsi che insiste sul fatto che i poveri redattori di Cancellato stiano lavorando con contratti non adeguati e che pagare meno i colleghi rappresenti una forma di “concorrenza sleale” nei confronti delle altre redazioni. Libero - ricordiamo - si è limitato a fare ciò che gli spetta: mera cronaca giornalistica.