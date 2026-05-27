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Laterza, il sindaco vince e si fa trainare da un cavallo: esplode la rissa col vigile

mercoledì 27 maggio 2026
Laterza, il sindaco vince e si fa trainare da un cavallo: esplode la rissa col vigile

1' di lettura

Il terzo mandato da sindaco di Laterza (Taranto) di Giuseppe Cristella è iniziato in modo decisamente movimentato. Dopo la singolare celebrazione dell’elezione con un carretto trainato da un cavallo bianco – a 16 anni dalla sua ultima esperienza da primo cittadino – il neoeletto sindaco è finito al centro di una violenta lite con il comandante della polizia locale, Sandro Frigola.La discussione è scoppiata negli uffici comunali durante un colloquio istituzionale.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nato un alterco, tanto che entrambi sono stati accompagnati in ospedale al San Pio di Castellaneta per accertamenti. I carabinieri della stazione locale stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.Dalla lista civica di Cristella è arrivata una versione precisa dell’accaduto: "nel corso di un colloquio istituzionale tra il sindaco neoeletto Giuseppe Cristella e il comandante della polizia urbana di Laterza, alla presenza del consigliere comunale Salvatore Colacicco, è stato rinvenuto un dispositivo di registrazione attivo.

L’episodio ha provocato un grave stato di agitazione nel sindaco, che è stato colpito da malore".Cristella è attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia. Il comandante Frigola è stato anch’egli visitato in ospedale.L’episodio contrasta nettamente con le immagini di poche ore prima, quando il sindaco, a bordo del carretto, esultava gridando "Laterza è a cavallo". Un inizio di mandato certamente non banale, che ora dovrà essere chiarito dalle indagini dei carabinieri.

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