Alto Adige, diesel a 19 centesimi: si scatena l'inferno alla pompa di benzina

Assalto a una pompa di benzina in Alto Adige: scene di puro caos, persone a caccia della pistola per fare il pieno. La ragione? Un caso più unico che raro: per un errore, il diesel veniva erogato a 19,9 centesimi al litro. È accaduto ad Avelengo, dove un guasto elettronico ha trasformato per alcune ore un normale distributore self-service in una calamita per automobilisti provenienti da tutta la zona. A riportare la vicenda è stata la Neue Südtiroler Tageszeitung.
Nel giro di poco tempo davanti all’impianto si sono formate lunghe file di auto, con diversi clienti arrivati anche muniti di taniche per approfittare del prezzo stracciato. Un’occasione irripetibile, soprattutto in un periodo segnato dai continui rincari dei carburanti. La “festa”, però, è terminata rapidamente: le scorte di diesel si sono infatti esaurite in poche ore.
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A confermare il caos è stata anche la sindaca Anna Plank. Dietro all’incredibile svista ci sarebbe un errore avvenuto durante l’aggiornamento automatico dei prezzi del distributore, una cosiddetta “ghost-station”, cioè una stazione completamente automatizzata senza personale presente sul posto.
"Cose del genere accadono molto raramente", ha spiegato Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige. Secondo quanto ricostruito, dalla centrale sarebbe stato inserito per sbaglio il prezzo di 0,199 euro al litro invece di 1,999 euro. Un dettaglio costato caro: il danno economico per il gestore ammonterebbe a circa 10mila euro.
"Dato che però non è stata colpa sua, spetterà probabilmente alla sede centrale risarcire il danno", ha aggiunto Soppera. Nonostante le telecamere presenti nell’area, i clienti che hanno fatto rifornimento non rischiano conseguenze. "Non hanno fatto nulla di illecito, il prezzo esposto era effettivamente quello più basso".