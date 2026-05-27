Aprilia, bimba di 11 anni investita e uccisa mentre era in bici

Una bambina di 11 anni è stata investita e uccisa nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026 mentre pedalava da sola in bicicletta su via del Genio Civile ad Aprilia (Latina), una strada ritenuta pericolosa e già teatro di diversi incidenti mortali.L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. La piccola, secondo le prime ipotesi degli investigatori, proveniva da una traversa (via Tesino) collegata a una lottizzazione e si è immessa su via del Genio Civile, dove è stata centrata da una Citroën C1 guidata da una donna di 56 anni proveniente dalla Nettunense e diretta verso la Pontina.

La bambina non è stata ancora ufficialmente identificata, ma si sospetta possa appartenere a uno degli insediamenti nomadi della zona.Nonostante l’intervento tempestivo di un’ambulanza, un’auto medica e un’eliambulanza, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La conducente dell’auto è stata soccorsa dopo aver accusato un malore dovuto allo choc.

La strada, ad alta intensità di traffico e spesso teatro di velocità elevate, è da tempo oggetto di critiche da parte dei residenti. Una abitante della zona ha commentato sui social: "Io purtroppo ci abito e, certe volte, uscire dalla traversa di casa è come giocare alla roulette russa, perchè corrono come disgraziati". Via del Genio Civile, che collega la Pontina e la Nettunense, ha registrato diversi incidenti mortali negli ultimi anni: due vittime nel 2024 (febbraio e aprile) e una diciannovenne nell’ottobre 2021.