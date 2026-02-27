Monaldi, non solo Domenico: scoop del Tg1, inchiesta su altri due trapianti

Il caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo il trapianto di un cuore "bruciato", non sarebbe il solo nel mirino della Procura di Napoli. All'ospedale Monaldi, rivela il Tg1, si accendono i riflettori su altri due casi sospetti avvenuti nello stesso centro trapianti. Non solo, perché dalle relazioni inviate dalla Regione Campania al Ministero della Salute, si scopre che il nosocomio disponeva di tecnologie all'avanguardia per il trasporto degli organi, ma non sarebbero state utilizzate per "ignoranza" della loro esistenza.

La relazione di 295 pagine firmata dai vertici dell'Azienda dei Colli rivela che l'ospedale Monaldi era dotato fin dal 2023 del sistema "Paragonix", un contenitore di ultima generazione per la conservazione ottimale degli organi. Lo stesso direttore generale, Anna Iervolino, e quello sanitario, Angela Annechiarico, hanno confermato che a dicembre erano disponibili ben tre dispositivi: due in sala trapianti e uno di riserva in farmacia.