Antonio Conte umiliato dai giocatori del Napoli: come hanno reagito al suo addio

Il Napoli ha salutato Antonio Conte, ma sui social il congedo dei giocatori è arrivato a metà. Pochi messaggi, poche parole, qualche ringraziamento sparso. Scott McTominay ha scelto un post su Instagram, Alessandro Buongiorno una storia, Alisson Santos ha accompagnato un’esultanza con un pensiero per il tecnico. Più lungo e sentito il messaggio di Matteo Politano: “Sono state due stagioni lunghe, intense, complicate, bellissime ma soprattutto vincenti — si legge — Abbiamo alzato al cielo uno Scudetto e una Supercoppa, abbiamo festeggiato insieme al nostro popolo. Con te abbiamo vinto e siamo cresciuti, con te siamo diventati più grandi. Grazie di tutto Mister”.

Altri, però, hanno preferito il silenzio. Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund avevano già speso parole importanti per Conte davanti alle telecamere, subito dopo l’ultima vittoria con l’Udinese, raccontando quanto il tecnico salentino riesca a spingere i suoi giocatori oltre il limite mentale e fisico. Sui social, però, nessun saluto pubblico. Nonostante tutto, qualche riga su Instagram basta a misurare un rapporto? È la domanda che resta sospesa attorno alla fine dell’era Conte. Perché spesso le emozioni più vere restano fuori dai post e dalle emoji. E probabilmente il tecnico, nello spogliatoio, aveva già capito tutto guardando negli occhi i suoi giocatori.