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Castel d'Aiano, investe e uccide un 69enne poi la balla ai carabinieri: arrestato 52enne albanese

martedì 28 aprile 2026
Castel d'Aiano, investe e uccide un 69enne poi la balla ai carabinieri: arrestato 52enne albanese

1' di lettura

Investe un pedone e si dà alla fuga. A Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese, un cittadino albanese di 52 anni avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, per poi allontanarsi. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 27 aprile. L'automobilista alla guida di un Suv è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l'intervento del 118. 

Stando alle prime informazioni i carabinieri, a circa 500 metri di distanza, hanno trovato una Mercedes Glc 250, danneggiata e poco più avanti c'era l'albanese, che ha ammesso di essere il proprietario e ha detto di essere uscito di strada, ma ha negato di aver investito un uomo. L'uomo ha rifiutato l'alcol test, ma poi è stato accompagnato in ospedale per un prelievo del sangue. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura.

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Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la salma di Gaetano Martone è stata affidata ai familiari, il veicolo coinvolto nell’incidente stradale è stato invece sottoposto a sequestro penale e nei confronti del presunto responsabile è stata disposta la misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del gip.

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