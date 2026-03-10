Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Famiglia nel bosco, La nota dei giudici minorili: "Sulla vicenda toni aggressivi"

martedì 10 marzo 2026
Famiglia nel bosco, La nota dei giudici minorili: "Sulla vicenda toni aggressivi"

1' di lettura

 «Ogni iniziativa è stata presa per la tutela dei bambini». Il presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila Cecilia Angrisano e il procuratore della repubblica David Mancini, adesso intervengono direttamente, con una nota ufficiale e fatta circolare ieri pomeriggio: «In considerazione del clamore mediatico suscitato dalle recenti vicende giudiziarie tuttora in fase istruttoria da più parti e commentate anche con toni aggressivi e non continenti (il riferimento è ovviamente alla “famiglia del bosco”), è premura affermare che ogni iniziativa giudiziaria è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale».

«Ogni procedimento minorile», proseguono, «prevede tempi di valutazione e accertamento volti a individuare e realizzare il superiore interesse dei minori per la cui determinazione ci si avvale anche del contributo delle scienze specialistiche di riferimento e dei servizi pubblici. Le sofferte e delicate decisioni non originano mai da posizioni ideologiche o pregiudiziali contro i genitori, ma mirano a realizzare il benessere del minore».

Famiglia nel bosco, "adozione": rumors sulla mossa estrema delle toghe

Due scenari, uno indicibile e uno un po’ meno. Il secondo ha il suo perno in papà Nathan Trevallion perch&...

Era stata la premier Giorgia Meloni a dire che «quanto sta accadendo mi lascia senza parole» considerato il rischio di infliggere ai tre piccoli Birmingham - Trevallion «un altro trauma» frutto anche di «letture ideologiche, tra l’altro quando nulla si dice a chi i figli li fa vivere nel degrado a esempio nei campi rom e nessuno può fare nulla».

Una famiglia distrutta e dovremmo pure tacere

A quattro mesi dal suo inizio, l’odissea della famiglia del bosco diventa sempre più un caso di cattiva ges...
tag
famiglia nel bosco

Cecilia Angrisano nel mirino Famiglia nel bosco, "innalzata la vigilanza" per la giudice Cecilia Angrisano

Vergogna italiana Una famiglia distrutta e dovremmo pure tacere

Dopo la separazione dalla madre Famiglia nel bosco, "adozione": rumors sulla mossa estrema delle toghe

ti potrebbero interessare

Cormons, donna azzannata dai suoi cani in casa: come l'hanno ritrovata

Cormons, donna azzannata dai suoi cani in casa: come l'hanno ritrovata

Il paradosso delle femministe anti-Trump che contestano le iraniane

Il paradosso delle femministe anti-Trump che contestano le iraniane

Annalisa Terranova
Morde e stupra una signora, preso straniero

Morde e stupra una signora, preso straniero

Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale

Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale