Bombardiere Usa avvistato a Torino, "ecco cosa c'è dietro"

Uno scatto realizzato da un ragazzo a Cafasse, nelle Valli di Lanzo, ha acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di aviazione: nell’immagine, scattata nel cielo limpido di sabato, comparirebbe quello che molti identificano come un B-2 Spirit, il bombardiere strategico statunitense progettato per essere invisibile ai radar e capace di trasportare anche ordigni nucleari.

Secondo alcune interpretazioni, il velivolo avrebbe sorvolato l’area a bassa quota. L’eventuale presenza di un B-2 nei cieli del Torinese sarebbe insolita: questi aerei operano normalmente dalla base di Whiteman, negli Stati Uniti, o da Fairford, nel Regno Unito, e sono raramente avvistati in Italia. La zona del presunto passaggio, tuttavia, non è lontana dall’aeroporto di Caselle e da alcuni poli tecnologici legati all’industria aerospaziale.