Bombardiere Usa avvistato a Torino, "ecco cosa c'è dietro"

Uno scatto realizzato da un ragazzo a Cafasse, nelle Valli di Lanzo, ha acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di aviazione: nell’immagine, scattata nel cielo limpido di sabato, comparirebbe quello che molti identificano come un B-2 Spirit, il bombardiere strategico statunitense progettato per essere invisibile ai radar e capace di trasportare anche ordigni nucleari.
Secondo alcune interpretazioni, il velivolo avrebbe sorvolato l’area a bassa quota. L’eventuale presenza di un B-2 nei cieli del Torinese sarebbe insolita: questi aerei operano normalmente dalla base di Whiteman, negli Stati Uniti, o da Fairford, nel Regno Unito, e sono raramente avvistati in Italia. La zona del presunto passaggio, tuttavia, non è lontana dall’aeroporto di Caselle e da alcuni poli tecnologici legati all’industria aerospaziale.
Alla fotografia di Cafasse si è aggiunta nei giorni scorsi un’altra immagine, pubblicata sulla pagina Instagram “Welcome to Turin”, priva però di indicazioni precise sul luogo dello scatto. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro della rete, alimentando commenti ironici, preoccupazioni e anche scetticismo. Alcuni utenti ritengono infatti poco plausibile che un bombardiere di quel tipo possa sorvolare da solo e a bassa quota l’area torinese, ipotizzando piuttosto che si tratti di un grande aeromodello radiocomandato.
Il clima di attenzione è aumentato anche per un episodio recente: due giorni prima era scattato l’allarme per un presunto “drone di guerra” caduto sui binari della linea ferroviaria Sfm1 tra San Benigno e Bosconero, poi rivelatosi un normale drone agricolo.
Nel frattempo, dalla zona dell’aeroporto di Caselle arrivano altre segnalazioni: venerdì scorso sarebbero atterrati in rapida successione sette cargo militari C-130 dell’Aeronautica.