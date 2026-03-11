Roma, 83enne accoltella marito e fugge in metrò

Una lite domestica degenerata in violenza ha scosso il quartiere di San Giovanni, dove una donna di 83 anni originaria della Basilicata ha accoltellato il marito al culmine di un litigio prima di fuggire e tentare di allontanarsi con la metropolitana. L’episodio è avvenuto nella mattinata e ha provocato momenti di grande paura tra i residenti della zona.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due coniugi sarebbe scoppiata all’interno della loro abitazione e in pochi minuti sarebbe degenerata. L’anziana avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendo il marito, anche lui anziano, ferendolo a una mano e a un braccio. Le ferite, pur sanguinanti, non sarebbero risultate fortunatamente letali. Subito dopo l’aggressione la donna si sarebbe allontanata dall’appartamento e avrebbe raggiunto la metropolitana nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L’allarme lanciato ai soccorsi ha però consentito un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono messi immediatamente sulle tracce dell’anziana e sono riusciti a rintracciarla poco dopo nei pressi della Stazione Tuscolana, dove è stata fermata senza ulteriori incidenti. Nel frattempo il marito ferito è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti degli investigatori, che stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e le cause che hanno portato alla violenta lite tra i due coniugi. Il caso ha destato forte impressione nel quartiere, dove la coppia viveva da tempo.