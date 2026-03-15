Taranto, massacrato in casa dai suoi due pitbull: come lo hanno ridotto

È il pomeriggio del 13 marzo quando un uomo è stato aggredito all’improvviso dai suoi due cani pitbull nella sua casa nella borgata di Talsano, alla periferia di Taranto. Ad un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento. i due cani lo hanno attaccato improvvisamente, azzannandolo prima alle braccia e poi in altre parti del corpo quando l’uomo ha cercato di difendersi. La vittima è stata trasportata d’urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure. Le sue condizioni sono gravissime, ma non è in pericolo di vita. I cani sono stati affidati ai veterinari dell’Asl.