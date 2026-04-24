Focene, sbranato da 2 pitbull fuori controllo: il dramma di Dodo

A Focene Sud una mattina come tante si è spezzata in pochi istanti. Alfredo stava uscendo di casa con il suo cane Dodo, un animale anziano di 15 anni, abituato alla routine tranquilla delle passeggiate quotidiane. Ma quella normalità è stata interrotta bruscamente: due pitbull, già noti nella zona, sono comparsi all’improvviso e si sono avventati sull’animale. L’aggressione è stata violenta e rapidissima, senza lasciare spazio a reazioni. Dodo ha riportato ferite gravissime: morsi alla trachea e un polmone perforato. Inutili i tentativi disperati di soccorso. Trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria di Ostia, il cane non è sopravvissuto. “Per noi era come un figlio”, ha scritto Maria, compagna di Alfredo, in un messaggio sui social che racchiude tutto il dolore della perdita come riporta il Messaggero.

Ciò che rende questa vicenda ancora più drammatica è il fatto che sia una tragedia annunciata. I due pitbull erano già stati protagonisti di episodi simili nei mesi precedenti. All’inizio del 2025, diversi residenti avevano denunciato aggressioni e comportamenti pericolosi: i cani riuscivano a scavalcare la recinzione della proprietà in cui erano custoditi, riversandosi in strada.