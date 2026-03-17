Consiglio supremo di difesa, i cellulari nelle "Faraday bag": ecco cosa sono

La foto dell'ultimo Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha catturato l'attenzione per un dettaglio in particolare, cioè i telefoni di alcuni dei partecipanti, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, appoggiati sul tavolo ma "nascosti" da custodie isolanti. Si tratta delle Faraday bag, involucri schermanti progettati per escludere qualsiasi segnale che possa essere intercettato da spyware o attacchi di hacking. Una volta inserito in questa custodia, lo smartphone diventa irraggiungibile.

Il telefono, una volta dentro l'involucro, può anche restare acceso ma è come se sparisse dalle reti. Una soluzione più valida rispetto al semplice spegnimento del telefono. Anche perché gli smartphone da spenti possono comunque rimanere alimentati per consentire funzioni come la localizzazione. E lo stesso vale per la modalità aereo. Modalità che in ogni caso consente al telefono di continuare a registrare dati sulla posizione e trasmetterli non appena torna connesso.