DiMartedì, Anna Falcone punta pure Mattarella: "Nonostante la bollinatura del Colle..."

Il caso di Rogoredo, del poliziotto Carmelo Cinturrino accusato di aver ucciso un pusher marocchino, è stato al centro del dibattito nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Tra gli ospiti l'avvocata Anna Falcone, che facendo leva sulla notizia ha criticato il decreto sicurezza varato dal governo. "Questo decreto sicurezza concede al pm 7 giorni per poter verificare la ricorrenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa. Giorni che in questo caso sarebbero stati assolutamente insufficienti".
Nel suo mirino, poi, ci è finito anche il Quirinale: "Nonostante la bollinatura del Colle e nonostante in questo caso sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini siano subito corsi a difendere il poliziotto, non abbiamo sentito delle parole che mettessero in discussione la validità dell'impianto del decreto sicurezza che si dimostra fallace".
Dl Sicurezza, il sondaggio annichilisce la sinistra: "L'84% degli studenti sta col governo"Gli studenti stanno col governo: secondo un sondaggio condotto da Skuola.net, l'84% dei ragazzi è favorevole ...
Affrontando invece il tema della giustizia, la Falcone ha detto che uno dei "nemici giurati" del governo è "la magistratura che ribadisce la preminenza della legge e il fatto che ovviamente anche i rappresentanti del governo come tutti quanti devono rispettare la legge e non c'è nessun obbligo, guai se ci fosse, da parte della magistratura di favorire l’attività e l’indirizzo politico del governo".
Anna Falcone: "Il decreto sicurezza? Nonostante l'ok del Colle...": l'intervento a DiMartedì, guarda qui il video