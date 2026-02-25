DiMartedì, Anna Falcone punta pure Mattarella: "Nonostante la bollinatura del Colle..."

Il caso di Rogoredo, del poliziotto Carmelo Cinturrino accusato di aver ucciso un pusher marocchino, è stato al centro del dibattito nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Tra gli ospiti l'avvocata Anna Falcone, che facendo leva sulla notizia ha criticato il decreto sicurezza varato dal governo. "Questo decreto sicurezza concede al pm 7 giorni per poter verificare la ricorrenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa. Giorni che in questo caso sarebbero stati assolutamente insufficienti".

Nel suo mirino, poi, ci è finito anche il Quirinale: "Nonostante la bollinatura del Colle e nonostante in questo caso sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini siano subito corsi a difendere il poliziotto, non abbiamo sentito delle parole che mettessero in discussione la validità dell'impianto del decreto sicurezza che si dimostra fallace".