Ricciardi, arrestato il dentista dei vip: portava un etto di hashish in carcere

Arrestato il dentista dei vip Cristiano Ricciardi. Ne dà notizia Repubblica: "Doveva entrare in carcere per una visita professionale, ma nel trolley nascondeva quasi un etto di hashish". Fermato dalla polizia penitenziaria all’ingresso del carcere di Benevento. "A incastrarlo sono stati i cani antidroga, che hanno segnalato la presenza della sostanza durante i controlli di routine. Nel bagaglio del professionista, 59 anni, gli agenti hanno trovato circa 93 grammi di hashish suddivisi in più involucri, probabilmente preparati per essere introdotti all’interno della struttura", si legge ancora nell'articolo del quotidiano.

Il dentista in un primo momento avrebbe provato a giustificarsi, sostenendo di non saper spiegare la presenza della droga. Gli inquirenti ora dovranno accertare se il materiale fosse destinato a un detenuto in particolare o a una rete più ampia all’interno del carcere.