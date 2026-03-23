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Cascina, tragedia al seggio: come muore una 87enne dopo il voto

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lunedì 23 marzo 2026
Cascina, tragedia al seggio: come muore una 87enne dopo il voto

1' di lettura

Va a votare per il referendum sulla giustizia e muore subito dopo: tragedia a Cascina, in provincia di Pisa, dove a perdere la vita è stato un uomo di 87 anni. La tragedia è avvenuta davanti alla scuola che ospita il seggio nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo. L'anziano era uscito dal seggio 33, allestito nell'istituto elementare della frazione di Musigliano, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra privo di sensi.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai carabinieri della stazione di Pontedera che si trovavano al seggio per le operazioni di vigilanza. Poi è arrivato, tempestivamente, anche il personale sanitario del 118, che ha cercato di rianimarlo ma invano. Purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Per lui non c'era più niente da fare. Allertati i carabinieri e la polizia municipale, giunti davanti alla scuola per effettuare i rilievi e coordinare le indagini. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del decesso, che appare legato a un malore improvviso. La tragedia ha colpito la comunità locale, che stamattina era impegnata nelle operazioni di voto.

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Stando a quanto riportato da La Nazione, le operazioni di voto sarebbero state temporaneamente interrotte, mentre venivano svolti gli accertamenti necessari. Successivamente, il seggio ha ripreso a funzionare regolarmente, sotto la supervisione delle autorità.

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