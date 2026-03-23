Referendum giustizia, clamoroso a Garlasco: ecco come è andata a finire

Alla fine ha vinto il "No". Gli italiani si sono recati alle urne per votare al referendum sulla giustizia e la fazione composta da sinistra, Cgil, Anpi e toghe rosse ha prevalso. Così gli esponenti del Pd festeggiano inneggiando alla salvezza della nostra Costituzione. "Oggi è un bel giorno. Abbiamo vinto! Ha vinto la Costituzione, che ci ha protetto per quasi ottant'anni e ha dimostrato, ancora una volta, di essere cosa viva - ha scritto via social Debora Serracchiani -. E a difenderla siamo stati noi: le cittadine e i cittadini italiani. Centinaia di iniziative, migliaia di km da nord a sud. Una campagna faticosa, ma bellissima. Una battaglia in cui ho creduto, perché sentivo di essere dalla parte giusta della storia. Abbiamo respinto una campagna arrogante, condotta con toni mai visti prima, fatta di attacchi ai giudici, mistificazioni e richiami alla paura. Ma i cittadini hanno capito che la posta in gioco era molto più alta di ciò che volevano far credere: non le carriere, i casi Garlasco, le correnti… Ma i nostri diritti, l'idea stessa di Paese che vogliamo costruire per il nostro futuro. Viva la costituzione! Viva la democrazia!".

Già, ma c'è un dato curioso che vale la pena registrare. A Garlasco, il comune dove è avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi che è stato anche in una certa misura protagonista della campagna referendaria, ccon 9 sezioni su 9 scrutinate si è registrata una netta vittoria del Sì (62,39%) sul No (37,61%).