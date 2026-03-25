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Bergamo, studente di terza media accoltella una insegnante davanti a scuola: è grave

mercoledì 25 marzo 2026
Bergamo, studente di terza media accoltella una insegnante davanti a scuola: è grave

1' di lettura

Questa mattina, poco prima delle otto, davanti all’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, in via Damiano Chiesa, una professoressa di francese di 58 anni è stata aggredita a coltellate da uno studente di terza media. L’aggressione è avvenuta all’esterno della scuola, poco prima dell’inizio delle lezioni.

La docente è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in codice rosso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando di capire le ragioni che hanno spinto il ragazzo minorenne a compiere il gesto.Questo episodio si inserisce in una serie di aggressioni violente contro insegnanti che si sono verificate nelle scuole italiane negli ultimi anni.

Casi simili, come quello di Abbiategrasso nel maggio 2023 dove uno studente sedicenne ha ferito gravemente una professoressa con un coltello, o l’aggressione avvenuta a Varese nel febbraio 2024 con un 17enne che ha accoltellato una docente alle spalle all’ingresso dell’istituto, hanno già acceso i riflettori sulla crescente insicurezza percepita all’interno e all’esterno degli istituti scolastici. Anche se alcuni dati ministeriali segnalano un leggero calo di certi episodi, fatti di questo tipo continuano a suscitare forte preoccupazione per la sicurezza del personale docente e per il clima che si respira nelle scuole. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulle motivazioni del ragazzo.

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