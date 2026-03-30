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Bergamo, "cosa dicevano sull'elicottero": le parole choc della prof accoltellata

lunedì 30 marzo 2026
Bergamo, "cosa dicevano sull'elicottero": le parole choc della prof accoltellata

1' di lettura

La professoressa Chiara Mocchi, docente di francese a Trescore Balneario (Bergamo), ha raccontato in una lettera dettata al suo legale Angelo Lino Murtas i drammatici momenti vissuti dopo essere stata accoltellata a scuola da uno studente tredicenne.

Nel racconto commovente, la docente ricorda il volo in eliambulanza del servizio “Blood on Board”: mentre decollava, ha visto dall’alto le finestre della sua scuola riempirsi improvvisamente dei volti dei suoi studenti che la salutavano piangendo, come per trattenerla ancora un po’.Il momento più drammatico arriva quando, in condizioni critiche, una voce di donna ha pronunciato con urgenza: "Abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo, ora o mai più".

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Subito dopo, Chiara ha sentito la luce spegnersi e ha sprofondato nel buio più profondo. In quel silenzio ha percepito la vita tornare lentamente nel suo corpo grazie alle trasfusioni di sangue."Ancora una sacca… presto, ancora una!" gridava una voce maschile mentre il sangue donato ricominciava a circolare. La professoressa ha perso quasi un litro e mezzo di sangue in pochissimo tempo; un fendente l’ha colpita a mezzo millimetro dall’aorta.Oggi fuori pericolo, Chiara Mocchi ringrazia l’équipe dell’elisoccorso, i medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e soprattutto i donatori di sangue dell’Avis. Un pensiero speciale va al suo avvocato, donatore da oltre 45 anni, il cui sangue ora scorre anche nelle sue vene.La docente conclude con un forte appello: "Una goccia di sangue può salvare una vita", invitando tutti a trovare il coraggio di diventare donatori.

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