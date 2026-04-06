Roma sotto choc: Investito e ucciso da un'auto mentre tornava a casa, Mattia Rizzetti muore a 16 anni

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile 2026, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Mattia Rizzetti, un ragazzo di soli 16 anni (avrebbe compiuto 17 quest’anno) nel IV Municipio di Roma, zona Casal Monastero (Tiburtino).

Mattia stava tornando a casa a piedi quando è stato investito mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi.L’investitore, un ragazzo di 19 anni, è rimasto illeso ed è stato sottoposto ai normali accertamenti di rito.La notizia ha colpito profondamente la comunità sportiva romana. Mattia giocava nella squadra giovanile ASD Tor Lupara (categoria 2009).

La società ha pubblicato un commovente messaggio sulla propria pagina Facebook:"Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emozioni, tante gioie, tanti ricordi. Il presidente Donato Olivieri, il vice presidente Gina Tattilo, tutta la dirigenza, gli istruttori, i tesserati, si stringono attorno a papà Sergio e mamma Valentina per la grave perdita. Riposa in pace caro Mattia".