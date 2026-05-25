Garlasco, il piede e la consulenza genetica: il ribaltone che può salvare Andrea Sempio

La difesa di Andrea Sempio non rimane a guardare. Di fronte agli ultimi dettagli emersi gli avvocati che assistono l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi hanno depositato una nuova consulenza. Il documento, inviato per via telematica, è destinato direttamente alla Procura di Pavia. La consulenza riguarda l'impronta lasciata dall'assassino sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco e una memoria per contestualizzare i soliloqui del 37enne.
"Stiamo per depositare le nostre consulenze nell'interesse di Andrea Sempio per confutare le relazioni dei consulenti della procura, in particolare abbiamo predisposto una consulenza sulla Bpa, una sull'impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpa perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate" spiega in un video l'avvocato Liborio Cataliotti che assiste con la collega Angela Taccia Sempio. La difesa ha presentato anche "una memoria con allegati, molti a contestualizzare i soliloqui di Andrea Sempio e renderli spiegabili: essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno quindi nessuna natura confessoria" conclude ancora.
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Anche i genitori di Sempio credono fermamente nell'innocenza del figlio. Lo ha ribadito la mamma dell'indagato che in tv, a Quarto Grado, ha spiegato: "Da come vedo le cose adesso, non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva. Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa. Mio figlio è uscito alle 9.50 (del 13 agosto 2007, ndr), è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio".