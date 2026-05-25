Cupra Marittima, ordina i piatti e i vini più costosi e poi fugge. Ma finisce male: chi è la "furbetta"

Di furbetti è pieno il mondo. Lo sa bene lo chalet Cristal Beach di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Qui una donna di circa 60 anni, all'apparenza affidabile, si è ordinata i piatti e i vini più costosi del locale. Salvo poi non pagare nulla. Originaria dell’est Europa, bionda e con i capelli corti, la signora non ha però portato a termine il colpaccio. "Mercoledì sera è arrivata una donna, da sola, ha chiesto se c’era posto e l’abbiamo fatta accomodare. Parlava bene l’italiano, ma aveva un forte accento dell’est", racconta il cuoco Pietro Prichiò al Messaggero. "Ha chiesto per iniziare una bottiglia di bollicine, un tris di antipasti freddi e gli antipasti caldi, un sorbetto corretto e un caffè. Al termine della cena – continua lo chef si è alzata ed è uscita senza pagare il conto, era circa mezzanotte e mezzo".

Lo scontrino ammontava a circa 100 euro. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un cameriere, che ha immediatamente avvisato il cuoco. Quest’ultimo è uscito a rincorrerla e ha subito chiamato il 112. "L’ho sempre seguita da lontano in modo da non perderla di vista e dare la posizione esatta ai carabinieri della compagnia di San Benedetto che stavano arrivando", racconta ancora.