Mamma e figlia avvelenate: il blitz della scientifica, ecco cosa cercano

Le indagini sul caso di Pietracatella (Molise) entrano in una fase decisiva. Gli inquirenti si preparano a un nuovo giro di interrogatori nei prossimi giorni, ascoltando nuovamente il marito di Antonella Di Ielsi e l’altra figlia, per ricostruire le dinamiche familiari e le abitudini della famiglia De Vita.Al centro dell’inchiesta resta la domanda chiave: come è stata ingerita la ricina, la potentissima tossina individuata (seppur in via ancora non definitiva) nei campioni biologici di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni.

Le due donne sono morte a poche ore di distanza tra il 27 e il 28 dicembre 2025 all’ospedale Cardarelli di Campobasso.Quello che inizialmente sembrava un’intossicazione alimentare è ora trattato come un duplice omicidio premeditato. La Procura di Larino, coordinata dalla pm Elvira Antonelli, ha aperto un fascicolo contro ignoti.La svolta è arrivata grazie all’alert del centro antiveleni del Maugeri di Pavia, che ha segnalato tracce di ricina nel sangue delle vittime e in un capello di Antonella.