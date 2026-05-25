Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

È allarme Ebola. A Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario per sospetti casi del virus spesso fatale per l'uomo. Lo annuncia la sindaca Serena Arrighi, che - attraverso una nota - ha informato i cittadini delle procedure messe in atto. Ad esempio, due persone sbarcate alle 5,50 da Addis Abeba a Malpensa, provenienti dall’Uganda, manifestavano sintomi riconducibili all’ebola. Per questo motivo sono state isolate e portate dai vigili del fuoco all’ospedale Sacco di Milano in attesa dei risultati dei test: sono stati infatti sottoposti a tutti i test per malattie che vanno dalla malaria all’ebola.

Le due persone che presentano i sintomi, entrambi cooperanti, sono un uomo di 30 anni con febbre, nausea e vomito e una donna di 33 con febbre a 39, brividi, confusione mentale e vomito. I due facevano parte di un gruppo di 11 persone – due nuclei familiari, uno residente a Lurate e l’altro in un altro piccolo comune, Bulgarograsso – e tra loro c’è anche una bambina di un anno che ha avuto la malaria. Gli esiti dei test per l'ebola arriveranno tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Quelli per le altre malattie nel giro di poco tempo.