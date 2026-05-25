Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

È allarme Ebola. A Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario per sospetti casi del virus spesso fatale per l'uomo. Lo annuncia la sindaca Serena Arrighi, che - attraverso una nota - ha informato i cittadini delle procedure messe in atto. Ad esempio, due persone sbarcate alle 5,50 da Addis Abeba a Malpensa, provenienti dall’Uganda, manifestavano sintomi riconducibili all’ebola. Per questo motivo sono state isolate e portate dai vigili del fuoco all’ospedale Sacco di Milano in attesa dei risultati dei test: sono stati infatti sottoposti a tutti i test per malattie che vanno dalla malaria all’ebola.
Le due persone che presentano i sintomi, entrambi cooperanti, sono un uomo di 30 anni con febbre, nausea e vomito e una donna di 33 con febbre a 39, brividi, confusione mentale e vomito. I due facevano parte di un gruppo di 11 persone – due nuclei familiari, uno residente a Lurate e l’altro in un altro piccolo comune, Bulgarograsso – e tra loro c’è anche una bambina di un anno che ha avuto la malaria. Gli esiti dei test per l'ebola arriveranno tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Quelli per le altre malattie nel giro di poco tempo.
Ebola, il Congo rischia i Mondiali. Tam tam impazzito: "Ipotesi ripescaggio"L'ombra dell'epidemia di ebola che sta colpendo l'Africa si allunga minacciosa anche sui Mondiali di calcio ...
Provvedimenti già auspicati da Fabrizio Pregliasco. Il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano La Statale ricorda che "l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio". D'altronde l'Ebola è un virus letale che provoca una grave febbre emorragica. L'infezione si trasmette attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di persone o animali infetti. Tra i sintomi più comuni febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, seguiti da vomito e diarrea.