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Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

lunedì 25 maggio 2026
Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

2' di lettura

È allarme Ebola. A Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario per sospetti casi del virus spesso fatale per l'uomo. Lo annuncia la sindaca Serena Arrighi, che - attraverso una nota - ha informato i cittadini delle procedure messe in atto. Ad esempio, due persone sbarcate alle 5,50 da Addis Abeba a Malpensa, provenienti dall’Uganda, manifestavano sintomi riconducibili all’ebola. Per questo motivo sono state isolate e portate dai vigili del fuoco all’ospedale Sacco di Milano in attesa dei risultati dei test: sono stati infatti sottoposti a tutti i test per malattie che vanno dalla malaria all’ebola.

Le due persone che presentano i sintomi, entrambi cooperanti, sono un uomo di 30 anni con febbre, nausea e vomito e una donna di 33 con febbre a 39, brividi, confusione mentale e vomito. I due facevano parte di un gruppo di 11 persone – due nuclei familiari, uno residente a Lurate e l’altro in un altro piccolo comune, Bulgarograsso – e tra loro c’è anche una bambina di un anno che ha avuto la malaria. Gli esiti dei test per l'ebola arriveranno tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi. Quelli per le altre malattie nel giro di poco tempo.

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Provvedimenti già auspicati da Fabrizio Pregliasco. Il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano La Statale ricorda che "l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un segnale che il mondo non può permettersi di ignorare. Non siamo davanti a uno scenario da pandemia globale come il Covid, perché Ebola ha modalità di trasmissione molto diverse e meno efficienti, ma il rischio di espansione regionale africana è concreto e serio". D'altronde l'Ebola è un virus letale che provoca una grave febbre emorragicaL'infezione si trasmette attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di persone o animali infetti. Tra i sintomi più comuni febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, seguiti da vomito e diarrea.

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