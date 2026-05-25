Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Torino-Juve, l'accusa-choc del padre del ferito: "Chi gli ha spaccato la testa"

lunedì 25 maggio 2026
Torino-Juve, l'accusa-choc del padre del ferito: "Chi gli ha spaccato la testa"

2' di lettura

Si trova in terapia intensiva alle Molinette il tifoso juventino rimasto ferito fuori dallo stadio Olimpico ieri pomeriggio, prima del calcio d'inizio del 185esimo derby di Torino. Il 36enne, commercialista di famiglia piemontese, residente a Milano, è stato sottoposto domenica sera a un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico. "Ha passato una notte tranquilla ma i danni non sono ancora calcolabili", ha fatto sapere il padre. Dopo la Tac eseguita questa mattina, da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il quadro clinico non avrebbe registrato variazioni.

La versione più accreditata sostiene che Marco Leonardo Basoccu - questo il nome del ragazzo - sarebbe stato colpito da una bottiglia scagliata da un altro sostenitore bianconero durante gli scontri con la polizia. Non trova invece conferme l'ipotesi - sostenute dagli ultrà juventini e dalla famiglia - che sia stato un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo a colpire Basoccu. Infatti, non sarebbero stati rilevati segni di bruciature. 

Vlahovic non basta alla Juve: pari nel derby, sarà Europa League

TORINO (ITALPRESS) – Serata amara per la Juve che pareggia il derby della Mole e vede sfumare il treno Champions. ...

"Spero mio figlio si riprenda - ha dichiarato il papà - e non abbia danni permanenti. Ho fatto il viaggio da Casale (Monferrato, ndr) temendo di vederlo su un tavolo di marmo, ho avuto la benedizione di vederlo ancora in vita e questo un po’ mi aiuta". 

Poi la polemica: "Ho testimonianze dei ragazzi che erano lì con lui: è stato un razzo lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Mi sono indignato leggendo la versione di una bottiglia, quella - prosegue l'uomo - al massimo provoca qualche punto di sutura. Un ragazzo accanto a mio figlio ha sentito il botto e lo ha visto cadere a faccia in giù. Si è rialzato per reazione, ma è di nuovo caduto in un lago di sangue". 

"I Viking - ha concluso - non sono fanatici, ma ragazzi assolutamente pacifici, semplicemente tifosi. Si trovavano nell’antistadio in attesa di essere convogliati nel settore ospiti, poi la polizia ha iniziato a lanciare lacrimogeni. E uno di questi è disgraziatamente atterrato sulla testa di mio figlio". Sarà compito della questura di Torino chiarire quanto effettivamente accaduto. 

Torino-Juventus, gli scontri tra i tifosi "clamoroso fallimento del governo": il delirio politico

Gli incidenti tra tifosi prima del derby di Torino? Colpa del governo. A sostenerlo non è qualche ultrà al...

Nel frattempo, otto tifosi della Juventus sono stati arrestati per i disordini di domenica pomeriggio, in cui sono rimasti feriti quattro poliziotti. Gli ultrà sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. 
 

tag
torino
juventus
torino-juventus
marco leonardo basoccu
serie a

Tracollo rossonero Massimo Cacciari umilia il Milan e Allegri: "Che schifo. Ma ho vinto 5 cene"

Nervosetto Spalletti, gelo con la Bertini a Pressing: "Mister come sta?", e si scatena l'inferno

Il derby Torino piomba nel caos: "Non giocate", ultrà-Juve in codice rosso

ti potrebbero interessare

Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario, al via i test

Garlasco, bomba sui pm di Pavia: "Come hanno manipolato i soliloqui di Sempio"

Garlasco, bomba sui pm di Pavia: "Come hanno manipolato i soliloqui di Sempio"

Redazione
Alex Vittur, investimento da dieci milioni per il manager di Sinner

Alex Vittur, investimento da dieci milioni per il manager di Sinner

Sondaggio Noto per Porta a Porta: cresce ancora FdI, crolla il campo largo

Sondaggio Noto per Porta a Porta: cresce ancora FdI, crolla il campo largo