Azzurra Canuti, la scomparsa e l'ultima telefonata: "Ha risposto un ragazzo"

Mistero sulla scomparsa di Azzurra Canuti, la ragazza di 25 anni di cui non si hanno più notizie da poco meno di un mese. Tutto comincia lo scorso febbraio, quando la giovane lascia la sua casa di Arcille, a Campagnatico in provincia di Grosseto, e si trasferisce a Milano, continuando a mantenere quotidianamente i contatti con la famiglia. I messaggi confermavano una situazione serena, come spiegato anche dalla madre a La Vita in diretta: "Mi ha scritto: 'Mamma stai tranquilla, sono a Milano, mi diverto e sto bene'".

Poi qualcosa cambia il 18 marzo, come riporta La Nazione. È stato quello il giorno dell'ultimo contatto diretto con la 25enne. In quell'occasione Azzurra ribadisce di stare bene e parla alla possibilità di incontrare un amico, sempre a Milano. Da quel momento in avanti più nulla, tranne una telefonata inquietante avvenuta il giorno dopo. Il 19 marzo, la madre prova a chiamare la figlia, ma risponde una voce maschile sconosciuta. "Ha risposto un ragazzo. Gli ho detto che volevo parlare con mia figlia. Lui mi ha risposto: 'Azzurra? Sisi, Azzurra'", ha raccontato la mamma, spiegando che dopo questo breve scambio, la comunicazione si è interrotta definitivamente. E da quel momento, il telefono della giovane risulta spento o irraggiungibile.