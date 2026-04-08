Elia Del Grande, fermato alla guida di un'auto rubata: dove lo hanno beccato

Verso le 13:30 di oggi, mercoledì 8 aprile, i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L'uomo autore della strage di Cadrezzate, era detenuto nella casa lavoro di Alba nel Cuneese e risultava irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Già a novembre scorso era scomparso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata in precedenza presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Le pattuglie dei Carabinieri di Gallarate hanno intercettato l’autovettura lungo la SP 18. Del Grande ha tentato di eludere il controllo fermandosi sulla strada di accesso a un’abitazione privata. I militari, notata la manovra, hanno raggiunto e bloccato l’auto a bordo della quale si trovava il fuggitivo. Uno dei Carabinieri si è avvicinato al lato guida intimandogli di scendere e cercando di sottrarre le chiavi dell’auto.