Booking, attacco hacker: "Possibile cancellazione delle prenotazioni"

Booking.com nel mirino degli hacker: il gigante delle prenotazioni alberghiere online ha subito una violazione di dati e ha avvisato i clienti del rischio che i cybercriminali abbiano avuto accesso ai loro dati personali, compresi nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e dettagli della prenotazione. "Terze parti non autorizzate potrebbero aver avuto accesso ad alcune informazioni di prenotazione associate alla vostra prenotazione", ha scritto la piattaforma in una email inviata agli utenti domenica 12 aprile, come rivelano il Guardian online e diversi siti americani specializzati.

"Non appena abbiamo scoperto l'attività illecita, abbiamo preso provvedimenti per contenere il problema", ha fatto sapere Booking.com. "Abbiamo aggiornato il codice Pin per queste prenotazioni e informato i nostri ospiti". La società, che ha sede ad Amsterdam, ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo e afferma di mettere in contatto "milioni di viaggiatori" con esperienze, trasporti e luoghi in cui soggiornare. Booking.com non ha specificato quante persone siano state coinvolte nell'attacco informatico, anche se molti utenti su Reddit hanno denunciato l'accaduto. Una persona, contattata dal sito specializzato TechCrunch, ha anche confermato di aver ricevuto due settimane fa un messaggio di phishing tramite WhatsApp che includeva "dettagli della prenotazione e informazioni personali".