di Andrea Tempestinisabato 20 settembre 2025
Cyberattacco agli aeroporti, l'Europa piomba nel caos

Caos in diversi aeroporti europei a causa di un attacco informatico che ha colpito Collins Aerospace, società che fornisce sistemi per il check-in e l'imbarco a molteplici delle principali compagnie aeree. Disagi significativi si stanno registrando negli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow, con ritardi e cancellazioni di voli, secondo quanto riportato dall’Independent.

All’aeroporto di Bruxelles la situazione è particolarmente critica: i sistemi automatici sono fuori uso e le operazioni devono essere effettuate manualmente, con conseguenze pesantissime per quel che riguarda orari e programmazione dei voi. Secondo l’ufficio stampa dello scalo, nove voli sono già stati cancellati e circa quindici hanno accumulato oltre un’ora di ritardo. In giornata sono attesi circa 35mila passeggeri in partenza.

"Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente al problema e si sta impegnando per risolverlo il più rapidamente possibile", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto. Anche Berlino-Brandeburgo ha avvisato i viaggiatori di possibili ritardi e code più lunghe ai banchi check-in. In una nota, lo scalo tedesco ha chiarito che "l'aeroporto in sé non è stato l’obiettivo del cyberattacco, ma ne è stato indirettamente colpito". Sul sito ufficiale si legge inoltre: "A causa di un problema tecnico presso un fornitore di sistemi che opera in tutta Europa, i tempi di attesa al check-in sono più lunghi. Stiamo lavorando a una soluzione rapida".

Segnalate delle difficoltà anche a Londra Heathrow, che ha confermato problemi legati a Collins Aerospace: la società statunitense, attiva in tutto il mondo, "sta riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza". Diversa invece la situazione a Francoforte, dove un portavoce ha precisato che l’aeroporto non risulta interessato dall’attacco.

